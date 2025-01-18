Economia Video

Eurozona, inflazione stabile al 2%

Di

Set 18, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Stabile l’inflazione nell’Eurozona. Secondo i dati Eurostat, ad agosto il tasso annuale è stato del 2%, la stessa percentuale di luglio, e in calo rispetto al 2,2 dell’anno precedente. L’inflazione annua nell’Unione Europea è stata del 2,4% ad agosto, anche in questo caso stabile rispetto a luglio e all’anno precedente. Ad agosto in Italia l’inflazione si attestata all’1,6%, il terzo paese con il dato più basso dopo Cipro, dove i prezzi sono rimasti stabili, e la Francia, dove l’aumento è stato dello 0,8%. I Paesi con i rincari più sostenuti sono Romania, con un’inflazione all’8,5%, Estonia al 6,2 e Croazia al 4,6. Rispetto a luglio 2025, l’inflazione annua è diminuita in nove Stati membri, è rimasta stabile in quattro ed è aumentata in quattordici. Il contributo più elevato ai rincari è arrivato dai servizi, seguiti da alimentari, alcol e tabacco, beni industriali ed energia.
/gtr

Di

Articoli correlati

Economia Viaggiando Video

Turismo italiano in crescita nel 2° trimestre

Set 18, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

L’ambasciatore Fayzullaev: “Grande potenziale fra Italia e Uzbekistan”

Set 18, 2025
Attualità Cronaca Video

Roma: controlli antidroga con i droni, 3 pusher arrestati

Set 18, 2025

Ti sei perso...

Sport

Mondiali di volley: l’Italia batte 3-0 l’Ucraina e accede agli ottavi

Set 18, 2025
TOP NEWS

Piantedosi “Rischi terrorismo anche dai flussi di migranti irregolari”

Set 18, 2025
Economia Video

Eurozona, inflazione stabile al 2%

Set 18, 2025
Economia Viaggiando Video

Turismo italiano in crescita nel 2° trimestre

Set 18, 2025