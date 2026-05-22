Stipendi in crescita nel 2025, ma il recupero dell’inflazione è ancora lento





ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 gli stipendi italiani sono tornati a crescere, ma non abbastanza da recuperare il terreno perso con l’inflazione. È quanto emerge dal Rapporto annuale Istat, che fotografa un Paese dove il lavoro aumenta, ma il potere d’acquisto resta in difficoltà. Le retribuzioni contrattuali sono salite del 3% rispetto all’anno precedente, con aumenti più marcati nell’industria rispetto ai servizi e alla pubblica amministrazione. Il problema, però, è che i salari reali – cioè il valore effettivo degli stipendi al netto dell’aumento dei prezzi – risultano ancora inferiori dell’8% rispetto al 2019. In altre parole, i lavoratori italiani oggi possono comprare meno beni e servizi rispetto a sei anni fa. Un dato che pesa soprattutto sulle famiglie a reddito medio e basso. Secondo l’Istat, nel 2025 l’inflazione si è attestata all’1,6%, ma il recupero dei salari non è stato sufficiente a colmare le perdite accumulate negli anni della forte crescita dei prezzi energetici e alimentari.

gsl