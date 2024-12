Natale, il turismo rallenta

ROMA (ITALPRESS) – Dopo due anni di crescita straordinaria, il mercato del turismo dà segnali di stabilizzazione e rallenta la sua corsa. Per il periodo delle festività natalizie, nelle strutture ricettive italiane sono attese 16 milioni di presenze, un risultato in flessione dell’1,5% rispetto allo scorso anno anche per una riduzione dei visitatori stranieri. Due turisti su tre sceglieranno una città d’arte o una località montana, in crescita anche grazie al meteo favorevole per le piste da sci. A stimarlo il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti.

mgg/gsl

Navigazione articoli