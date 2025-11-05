Mutui in Piemonte: ad ottobre tasso variabile al 2,69%, fisso al 3,27%. Aumenta l’età media

MutuiOnline.it, comparatore di mutui leader in Italia, realizza periodicamente un’analisi sull’andamento del mercato dei mutui in Italia. In questa occasione lo studio si è focalizzato sui dati relativi alla regione Piemonte. La differenza tra le due tipologie di finanziamento è pari a 58 punti base, con i mutui a tasso variabile a 20 e 30 anni che hanno un TAN medio del 2,69%, mentre quelli a tasso fisso si attestano al 3,27% in media, valore storicamente accettabile.

L’ESEMPIO – Su un mutuo ventennale da 150.000 €, scegliere il variabile permette di risparmiare 43 euro al mese e poco meno di 10.450 euro sull’intera durata del finanziamento, con la rata che si ferma a 809 euro contro gli 852 del fisso. Inoltre, allungando il mutuo a 30 anni, il risparmio mensile sale a 46 euro (608 contro 654) e a poco meno di 16.900 € sull’intero finanziamento.

I DATI PER PROVINCIA

ALESSANDRIA: età media 39,6 anni; durata media 23,2 anni; importo medio 103.372 euro; valore medio immobile 152.795.

ASTI – età 39,2; durata 24 anni; importo 108.828 euro; valore 168.589.

BIELLA – età 39,6; durata 23,3 anni; importo 99.537 euro; valore 139.404.

CUNEO – età 38,3; durata 24,7 anni; importo 134.807 euro; valore 205.287.

NOVARA – età 39,2; durata 24,4 anni; importo 131.827 euro; valore 198.834.

TORINO – età 40; durata 24,3 anni; importo 128.085 euro; valore 194.999.

VERBANIA – età 40; durata 24,3 anni; importo 133.704 euro; valore 217.297.

VERCELLI – età 40; durata 23,9 anni; importo 113.695 euro; valore 165.318.

