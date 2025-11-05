Clima, il ministro Pichetto: “Su target 2040 trovato un buon accordo con l’UE”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo approvato sia la legge clima che l’Ndc per la Cop30. Devo dire che è stata una trattativa intensa e la Commissione ha riconosciuto che le istanze che portavamo avanti come Italia, e come gruppo di Paesi uniti all’Italia, erano rilevanti ed erano importanti, equilibrate. Quindi ha riconosciuto quelle grandi istanze che riguardavano lo slittamento di un anno dell’Ets2, il bio-fuel e quindi i bio-carburanti, ha dato disponibilità non solo a passare dal 3% al 5% dei crediti di carbonio internazionali, ma anche di inserire poi, in fase di revisione, un ulteriore 5% da valere su quelli che sono i crediti domestici”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un punto stampa a Bruxelles dopo il raggiungimento di un accordo tra i Paesi dell’Unione europea sul target al 2040 di riduzione delle emissioni. “Naturalmente con tutta una serie di altre valutazioni, dal commercio internazionale alle istanze pervenute dai vari Paesi. Pertanto si è trovato un buon accordo, un compromesso buono. Ringrazio la Commissione, il presidente del Consiglio europeo e tutti i membri”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-