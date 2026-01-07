Economia IN EVIDENZA Video

Mercosur, Lollobrigida: “Serve reciprocità per evitare concorrenza sleale”

Gen 7, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Come nazione esportatrice abbiamo l’esigenza di accordi internazionali che permettano di eliminare le limitazioni e le barriere tariffarie. Le imposizioni che valgono per le nostre aziende devono essere in vigore anche per i prodotti che arrivano da fuori Ue; se così non fosse, avremo una concorrenza sleale sui prezzi che metterebbe in ginocchio il nostro sistema”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine di una conferenza stampa a Bruxelles, riguardo gli accordi commerciali tra il Mercosur e l’Unione europea.

