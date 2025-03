Martedì 11 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Sandra Milo (1933-2024), Italia, attrice.

amata dai registi. Esordì in ‘Lo scapolo’ (’55), poi con Fellini, di cui fu amante e musa ispiratrice, recitò ‘8½’ (’63) e ‘Giulietta degli spiriti’ (’65), vincendo 2 Nastri d’Argento. Si legò anche al leader PSI Bettino Craxi e nel ’99 subì una condanna (13 mesi) per truffa immobiliare. Nel ’10 partecipò alla ‘Isola dei famosi’. Morì a Roma il 29 gennaio 2024 per un tumore ai polmoni.