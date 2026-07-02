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Meloni: “La contrattazione di qualità è lo strumento più efficace per salari più alti”

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Lug 2, 2026
PADOVA (ITALPRESS) – “Il salario giusto è stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani, una vittoria della nazione nel suo complesso. Con il decreto Lavoro abbiamo fissato nero su bianco un principio mai riconosciuto: la contrattazione collettiva e di qualità è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al XIX Congresso nazionale della UIL.sat/gsl
(Fonte video: Presidenza del Consiglio)

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