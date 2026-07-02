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Contratti, Bombardieri: “Da Meloni impegno importante su detassazione rinnovi”

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Lug 2, 2026


PADOVA (ITALPRESS) – L’apertura della premier Giorgia Meloni sulla detassazione dei rinnovi contrattuali “mi sembra un impegno importante. Sono soddisfatto, ovviamente aspettiamo di vedere fatti concreti, è un impegno e una
rivendicazione che avevamo già fatto nella precedente manovra, chiediamo che sia riconfermata per gli anni 2027-2028″. Così il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine del XIX Congresso nazionale del sindacato a Padova. “E’ una misura importante che ridà più soldi in busta paga nel netto a
lavoratori e lavoratrici, e poi perché probabilmente aiuterà il rinnovo dei contratti sulle piattaforme dove si stanno

xb1/sat/gsl

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