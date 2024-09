Acqua, il ministro Lollobrigida: “Siamo uno dei Paesi con la dispersione idrica maggiore”

PALERMO (ITALPRESS) – “A livello di precipitazioni veniamo da una stagione molto secca e questo ha portato a un intervento anche dell’Aeronautica militare: purtroppo l’Italia presenta ritardi importanti a causa di una programmazione inefficiente da parte dei governi precedenti, in conseguenza della quale diverse opere strategiche non sono state portate a compimento”. Lo sottolinea il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine della seconda edizione di Forum risorsa mare, al Palermo Marina Yachting. “Siamo uno dei paesi con la dispersione idrica maggiore e non c’è stata una stagione di utilizzo delle acque reflue, ma il nostro governo è intervenuto fin da subito con un approccio di sistema, che ha coinvolto i ministeri dell’Ambiente, delle Infrastrutture, dell’Agricoltura e delle Politiche di coesione, per attuare strategie e mettere a disposizione risorse: la nomina del commissario Dell’Acqua ci ha permesso di predisporre una strategia per porre rimedio a ciò che negli anni precedenti non è stato fatto. Il problema della siccità – sottolinea il ministro – non riguarda un singolo territorio, ma va affrontata a livello nazionale, ma non esistono risorse dello Stato che compensino le criticità del cambiamento climatico, sempre più impattante da nord a sud”, . xd8/vbo/gtr

