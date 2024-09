TORINO (ITALPRESS) – Si chiama “Il tuo futuro è la nostra impresa” ed è il programma di Intesa Sanpaolo per accompagnare la progettualità delle Pmi e delle aziende di minori dimensioni: al centro, in particolare, la transizione 5.0 e la cybersicurezza. A livello nazionale, il gruppo bancario ha previsto 120 miliardi di euro fino al 2026. Per il Piemonte sono stati messi a disposizione 10 miliardi.

