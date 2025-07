Lo scalo merci di Alessandria e il rilancio nella logistica e nei trasporti

“La presentazione ufficiale del nuovo scalo merci segna l’avvio concreto di un progetto che non solo rivoluziona la logistica, ma riqualifica un’intera area urbana e rilancia il ruolo strategico di Alessandria nel sistema dei trasporti e degli scambi europei”.

Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, parlando del nuovo hub intermodale di Alessandria, presentato settimana scorsa nella sede dell’Università del Piemonte Orientale, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del Commissario straordinario Calogero Mauceri.

L’assessore Bussalino

Così l’assessore a Infrastrutture e Logistica, Enrico Bussalino, durante il suo intervento: “Come assessore e come alessandrino vivo con orgoglio questo momento. Abbiamo creduto fortemente in questo investimento, che non è solo un’opera logistica ma un’occasione unica di rigenerazione urbana, innovazione e sviluppo economico sostenibile. Questo dimostra cosa significa fare sistema tra territori, Regione e Governo centrale. Il Piemonte continuerà a lavorare per rendere Alessandria un nodo logistico europeo, sostenibile e competitivo, pienamente inserito nella grande rete fra i porti liguri e il cuore dell’Europa”.