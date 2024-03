Carceri piemontesi come pentole a pressione: ad Ivrea poliziotto aggredito da un marocchino

Nel fine settimana altro fatto grave nel carcere di Ivrea, dove un detenuto marocchino ha assalito un poliziotto. Ma chi difende i difensori?

Denuncia la situazione il segretario piemontese del SAPPE, Vicente Santilli: “Nella tarda mattinata di venerdì un detenuto marocchino, non nuovo a comportamenti aggressivi e violenti, ha spintonato un poliziotto per salire sull’ascensore del trasporto-vitto e poi lo ha aggredito. Il personale operante è stanco di subire vessazioni di ogni tipo, verbali e fisiche, da parte di detenuti che non rispettano le regole civili e di convivenza. L’Amministrazione non muove un dito per rendere i turni di lavoro più sicuri, per ridurre il rischio della loro incolumità fisica”.

Ma davvero ci si aspetta che i galeotti ‘rispettino le regole?’ Ma in che mondo? Se stanno lì, è perché non lo vogliono fare, se no non ci sarebbero finiti…

Il segretario generale del SAPPE, Donato Capece, alza il tono della protesta e fa nomi e cognomi: “Chi ha ruoli di responsabilità politica ed istituzionale, in primis il Sottosegretari alla Giustizia Andrea Ostellari, in virtù della sua delega ministeriale, deve intervenire a tutela dei poliziotti penitenziari. Chiediamo da anni l’espulsione dei detenuti stranieri, un terzo degli attuali presenti, per scontare la pena nelle loro carceri, riaprendo al contempo gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, dove mettere i detenuti con problemi mentali, sempre più numerosi. Ma servono anche tecnologia e investimenti perché la situazione è allarmante, anche se gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria garantiscono ordine e sicurezza, pur con condizioni di lavoro stressanti e gravose. Dov’è lo Stato?”