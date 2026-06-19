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Lavoro: 623.000 contratti programmati dalle imprese a giugno

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Giu 19, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Sono quasi 623.000 le entrate programmate dalle imprese nel mese di giugno, mentre nel periodo giugno – agosto il fabbisogno complessivo raggiunge 1,5 milioni di contratti. Rispetto allo stesso mese del 2025 si registra una flessione di circa 15.000 unità, mentre nel trimestre la riduzione è pari a circa quasi 42.000 entrate. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che elabora le previsioni occupazionali per il mese di giugno. Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro rimane elevato: nel mese di giugno risulta difficile reperire il 42% dei profili ricercati, una quota in lieve diminuzione rispetto alle precedenti rilevazioni ma ancora significativa. Si consolida la domanda di giovani: 190.000 le entrate destinate agli under 30. All’ interno dell’industria, il manifatturiero continua a rappresentare la componente principale della domanda, con opportunità concentrate nei comparti della meccanica ed elettronica, della metallurgia e dell’alimentare.
gsl/gtr

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