Il Piemonte e la tutela del commercio storico

Tutela dei luoghi storici del commercio in Piemonte, con il sostegno alle attività commerciali di antiche tradizioni che continuano a essere tramandate di generazione in generazione, legate al territorio e alle sue tradizioni. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità dei votanti (26 sì e 17 non partecipanti al voto) il disegno di legge della Giunta, che modifica la legge regionale sul commercio 28 del 1999.

L’assessore Vittoria Poggio ha detto che “il commercio piemontese sta vivendo una fase di grave difficoltà e trasformazione a causa della crisi economica e del calo dei consumi che hanno favorito l’espansione di realtà commerciali di grandi dimensioni e del commercio on-line. Ecco perché è necessario tutelare i pubblici esercizi e le attività a carattere storico-tradizionale”.

Il provvedimento tutela i mercati di valore storico che si svolgono da almeno 70 anni, quelli di tradizione (40 anni) e i caffè storici, da sempre considerati un’eccellenza del Piemonte in tutte le province.

Ancora l’assessore Poggio: “Stiamo facendo nascere il primo elenco delle nostre eccellenze con una riforma che colma un vuoto. Prima non c’era un quaderno regionale che mettesse in risalto i nostri tesori: essi sono da scoprire, da tutelare e da valorizzare”.