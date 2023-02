La Fondazione CRAL ha presentato ‘Bandi e contributi per lo sviluppo del territorio 2023’

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha presentato ufficialmente al pubblico due strumenti a disposizione del territorio della provincia di Alessandria e le modalità di accesso ai fondi stanziati per l’anno in corso.

I bandi

Prevedono un investimento di 1,4 milioni di euro per 5 categorie, spaziando dall’arte alla cultura, dallo sviluppo del territorio al volontariato, dal sostegno alle categorie sociali deboli alla formazione e istruzione.

I bandi, ideati nel 2020 nell’ottica della massima trasparenza per assegnare le risorse della Fondazione, sono orientati a creare sinergie e sviluppare un’ottica di rete tra associazioni, enti pubblici e privati.

MUSICA E DINTORNI -1° febbraio / 31 marzo – plafond 250.000 €

-1° febbraio / 31 marzo – plafond 250.000 € TERRE BELLE – 1° febbraio / 31 marzo – plafond 200.000 €

– 1° febbraio / 31 marzo – plafond 200.000 € NESSUNO ESCLUSO – 1° marzo / 30 aprile – plafond 400.000 €

– 1° marzo / 30 aprile – plafond 400.000 € FUTURA – 1° marzo / 30 aprile – plafond 200.000 €

– 1° marzo / 30 aprile – plafond 200.000 € STORIA E MEMORIA – 1° luglio / 31 agosto – plafond 350.000 €

Lo stanziamento supplementare

La Fondazione ha previsto anche un plafond complessivo di 350.000 euro a favore delle erogazioni ordinarie per progetti di terzi per ciascuna sessione, nei settori rilevanti dell’istruzione, arte, sviluppo locale, volontariato, ambiente e nei settori ammessi della ricerca scientifica, salute, assistenza agli anziani e protezione civile. Questa quota di risorse è, infatti, destinata ad esigenze non prevedibili o non coincidenti con l’area di operatività dei bandi al fine di non disperdere iniziative di utilità sociale e meritevoli di sostegno.

Le parole

Incisive quelle del presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano, soprattutto quando ha sottolineato che “i bandi e i contributi arrivano ad inizio anno per una programmazione concreta e sinergica, per consentire il miglior uso delle significative risorse messe a disposizione. Un impegno importante che rafforzare il ruolo di istituzione filantropica capace di creare valore, innovazione, crescita culturale per la comunità. La Fondazione è complementare e non sostitutiva, non si limita a distribuire risorse. La nostra funzione non è risolvere i problemi, ma sviluppare la capacità di creare soluzioni ai problemi stessi da parte di coloro che chiedono aiuto”.

Le domande

Potranno essere presentate esclusivamente in via telematica nel periodo 1-28 febbraio e 1-30 settembre 2023, tramite gli appositi moduli disponibili sul sito www.fondazionecralessandria.it.

I richiedenti potranno presentare una singola domanda per sessione erogativa ordinaria o per bando. Le attività, gli eventi o le iniziative presentati dovranno essere realizzati prevalentemente nella provincia di Alessandria, nell’arco di 12 mesi.

II regolamento dei bandi è disponibile sul sito ww.fondazionecralessandria.it