‘Luoghi del Cuore’ FAI: in classifica nazionale Alessandria finisce 4 volte nei primi 10

Ieri il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), ETS e Intesa Sanpaolo hanno presentato i risultati del censimento nazionale de “I Luoghi del Cuore”, chiuso il 15 dicembre: con 1.500.638 voti raccolti nel 2022 per più di 38.800 luoghi, il censimento si è confermato la più importante campagna di sensibilizzazione dei cittadini sul valore del patrimonio e sulla necessità di proteggerlo e valorizzarlo, com’è nella missione del FAI. I tre beni vincitori riceveranno, a fronte di un progetto, un contributo per il loro restauro e la loro valorizzazione. Ebbene, Alessandria è finita ben 4 volte nei primi 10 posti, ma solo uno di essi, il 3° posto, la Chiesa di San Giacomo della Vittoria, riceverà fondi FAI.

Classifica nazionale dei ‘Luoghi del Cuore’ FAI

1° – 51.443 voti – Chiesetta di San Pietro dei Samari nel Parco di Gallipoli (LE).

– 51.443 voti – Chiesetta di San Pietro dei Samari nel Parco di Gallipoli (LE). 2° – 32.271 voti – Museo dei Misteri di Campobasso.

3° – 31.028 voti – Chiesa di San Giacomo della Vittoria, Alessandria.

– 4° – 26.261 voti – Via Vandelli, leggendaria strada “illuminista” del Ducato Estense, tra Appennino Tosco-Emiliano e Alpi Apuane.

– 26.261 voti – Via Vandelli, leggendaria strada “illuminista” del Ducato Estense, tra Appennino Tosco-Emiliano e Alpi Apuane. 5° – 25.350 voti – Casa del Mutilato, Alessandria.

– 6° – 22.890 voti – Basilica dei Fieschi, Cogorno (GE).

– 22.890 voti – Basilica dei Fieschi, Cogorno (GE). 7° – 22.574 voti – Chiesa di Santa Maria di Castello, Alessandria.

– 8° – 20.194 voti – Castello e borgo, Cremolino (AL).

– 9° – 19.001 voti – Villaggio operaio di Crespi d’Adda, Capriate San Gervasio (BG).

– 19.001 voti – Villaggio operaio di Crespi d’Adda, Capriate San Gervasio (BG). 10° – 17.993 voti – Villa Mirabellino nel Parco della Reggia, Monza. Info Classifica nazionale completa

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/classifica/ Classifiche per Regione, Provincia, Comune o tipologia di luogo www.iluoghidelcuore.it