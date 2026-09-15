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La Fondazione CRAL ha investito somme importanti in provincia per lo studio e l’inclusione

DiRaimondo Bovone

Set 15, 2026 , , , , , , , , , ,
La facciata di Palatium Vetus

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha deliberato 2 importanti stanziamenti: uno da 150.000 euro che attiva un Corso di Laurea in Tecnologie per l’Edilizia e il Territorio, somma destinata all’Associazione Geomonferrato per un percorso triennale professionalizzante e abilitante: al termine, il laureato può iscriversi direttamente all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati ed esercitare la libera professione, senza esami aggiuntivi. Si tratta del primo corso di laurea di questo tipo proposto per la zona di Alessandria ed è particolarmente rilevante per tutto il territorio e la Città di Casale Monferrato, poiché costituisce un percorso innovativo che potrà essere esteso. Gli studenti avranno un’opportunità importante per il loro futuro e le loro famiglie un costo meno gravoso.
LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione Paolo Arrobbio: “Abbiamo scelto di credere nella visione di un territorio che investe sui giovani. La visione di una Comunità che non vuole vedere partire i propri talenti, ma desidera creare le condizioni perché possano formarsi, crescere e costruire in loco una parte importante del proprio futuro”.

Il 2° stanziamento, di 29.000 euro, sostiene la realizzazione della nuova sede senza barriere dell’Associazione Vedrai Odv di Ovada. L’obiettivo è realizzare l’abbattimento degli ostacoli per consentire la piena accessibilità della nuova sede di Ovada, attraverso la predisposizione degli spazi e la successiva installazione di un ascensore, rendendo utilizzabile l’intera sede alle persone disabili. La nuova sede, ricavata nei locali dell’ex-stazione di Ovada-Nord, si sviluppa su 2 piani e necessita di alcuni interventi per poter essere pienamente accessibile ai disabili.
LE PAROLE – Così il presidente Paolo Arrobbio: “Il sostegno della Fondazione vuole contribuire alla realizzazione di una sede realmente fruibile da tutti. Eliminare le barriere architettoniche significa creare condizioni di maggiore autonomia, partecipazione e inclusione per le persone con disabilità, favorendo al tempo stesso la possibilità per l’Associazione di ampliare e qualificare ulteriormente le proprie attività”.

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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