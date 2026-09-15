La Fondazione CRAL ha investito somme importanti in provincia per lo studio e l’inclusione

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha deliberato 2 importanti stanziamenti: uno da 150.000 euro che attiva un Corso di Laurea in Tecnologie per l’Edilizia e il Territorio, somma destinata all’Associazione Geomonferrato per un percorso triennale professionalizzante e abilitante: al termine, il laureato può iscriversi direttamente all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati ed esercitare la libera professione, senza esami aggiuntivi. Si tratta del primo corso di laurea di questo tipo proposto per la zona di Alessandria ed è particolarmente rilevante per tutto il territorio e la Città di Casale Monferrato, poiché costituisce un percorso innovativo che potrà essere esteso. Gli studenti avranno un’opportunità importante per il loro futuro e le loro famiglie un costo meno gravoso.

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione Paolo Arrobbio: “Abbiamo scelto di credere nella visione di un territorio che investe sui giovani. La visione di una Comunità che non vuole vedere partire i propri talenti, ma desidera creare le condizioni perché possano formarsi, crescere e costruire in loco una parte importante del proprio futuro”.

Il 2° stanziamento, di 29.000 euro, sostiene la realizzazione della nuova sede senza barriere dell’Associazione Vedrai Odv di Ovada. L’obiettivo è realizzare l’abbattimento degli ostacoli per consentire la piena accessibilità della nuova sede di Ovada, attraverso la predisposizione degli spazi e la successiva installazione di un ascensore, rendendo utilizzabile l’intera sede alle persone disabili. La nuova sede, ricavata nei locali dell’ex-stazione di Ovada-Nord, si sviluppa su 2 piani e necessita di alcuni interventi per poter essere pienamente accessibile ai disabili.

LE PAROLE – Così il presidente Paolo Arrobbio: “Il sostegno della Fondazione vuole contribuire alla realizzazione di una sede realmente fruibile da tutti. Eliminare le barriere architettoniche significa creare condizioni di maggiore autonomia, partecipazione e inclusione per le persone con disabilità, favorendo al tempo stesso la possibilità per l’Associazione di ampliare e qualificare ulteriormente le proprie attività”.

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL