Il settore corilico è dinamico e in costante crescita, attento all’innovazione e alle nuove tecniche. Lo dimostra la grande partecipazione al convegno “Il nocciolo. Una corretta nutrizione in funzione di qualità e quantità” organizzato da Confagricoltura Cuneo, in collaborazione con Ascopiemonte e Piemonte Asprocor, avvenuto sabato 27 maggio al PalaExpo di Cherasco.

Bisogna fare passi avanti, affinando nuove strategie e chiedendo maggiore attenzione politica per una coltivazione sempre più sostenibile e con forti prospettive di sviluppo. Al convegno erano presenti delegazioni di agricoltori di Ungheria, Polonia, Croazia e Romania.