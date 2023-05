La giornata di solidarietà e sport andata in scena sabato 27 maggio al Centro Sportivo Don Bosco di Alessandria ha dato i suoi buoni frutti, raccogliendo fondi per la ricerca per oltre 700 euro.

La prima edizione del torneo di calcio a 5 femminile “Fai gol per la ricerca” promosso dalla Fondazione Italiana Linfomi, in collaborazione con l’A.S.D. Don Bosco, ha permesso di fare sensibilizzazione su una patologia, i linfomi, che in Italia colpiscono ogni anno circa 15.000 persone, con un’incidenza di 40 nuovi casi al giorno, quasi 2 ogni ora.

In campo 6 formazioni con 40 giocatrici: FIL, Mamme nel pallone e 4 compagini miste formate da giocatrici amatoriali dell’alessandrino e della zona di Parma, che in omaggio alla ricerca sui linfomi si sono chiamate come alcuni studi scientifici della Fondazione, ispirati al mondo dell’arte: Mirò, Klimt, Renoir, Giotto.

Ad alzare la coppa è stata proprio la squadra di casa, FIL, che ha chiuso la classifica finale del girone all’italiana con 13 punti; 2° posto per Renoir, 3° per Giotto, 4° per Klimt, 5° per Mirò (5°posto) e 6° Mamme nel pallone.

La Fondazione Italiana Linfomi ringrazia sentitamente l’A.S.D. Don Bosco per aver messo a disposizione gratuitamente le strutture, Paolo e tutto lo staff del centro sportivo per aver collaborato attivamente alla buona riuscita dell’iniziativa e gli arbitri Paolo e Mariano di X-Five che hanno prestato amichevolmente la loro professionalità per garantire la regolarità delle partite.