Storia finita. Dopo 5 anni di crisi, l’azienda ex-fiore all’occhiello della città ha chiuso i battenti. Produzione ferma, dipendenti a casa da oggi. In 48.

Il CdA non ha trovato nuovi soci o acquirenti in grado di tappare il buco e far proseguire la produzione (ottima) e i soci attuali hanno negato l’aumento di capitale. Servivano 2 milioni € e nessuno ha risposto ‘presente’. Non è riuscito il tentativo di arrivare al concordato, quindi azienda chiusa e niente più prodotti in circolazione nei punti vendita.

I 48 dipendenti, che fino a ieri hanno lavorato a pieno regime e senza cassa integrazione, da oggi sono a casa. Dopo la protesta di ieri durante la StrAlessandria, hanno organizzato un presidio permanente allo stabilimento di viale Massobrio, occupando alcuni spazi. Sindacati al lavoro per l’attivazione degli ammortizzatori sociali.