Juventus Next Gen al 1° turno playoff nazionali: inedita doppia sfida con la Casertana

In campo stasera alle 20.30 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

Terza volta ai playoff nazionali per la Juventus Next Gen: nel ’19-’20 (Pecchia) entrò come vincitrice della Coppa Italia, battè il Padova e uscì pareggiando con la Carrarese; nel 21-22 (Zauli) superò il Renate e uscì al 2° turno contro il Padova.

Questa volta, con Brambilla in panchina, l’avversario è inedito: la Casertana. Lo storico club della serie C (39 campionati) l’anno scorso finì 3° nel girone G della serie D, vinse i play-off e fu riammesso in C a completamento organici. Il buon risultato della corrente stagione ha portato la società campana ad accarezzare il sogno serie B, dove i rossoblù mancano dal 1992.

Si gioca su andata e ritorno, senza supplementari e rigori: se c’è parità assoluta, passa il turno la testa di serie, cioè la Casertana.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – Ha chiuso la regular season al 7° posto del girone A con 54 punti (15 vinte, 9 pari, 14 perse, gol 50-44) e ha passato 2 turni playoff del girone vincendo 2-0 con l’Arezzo e 3-1 a Pescara. Il tecnico Massimo Brambilla (51) alterna 3-5-2 e 3-4-2-1 . Squalificato Pedro (3) . Miglior marcatore Guerra (16), Sekulov e Cerri (6).

Ha chiuso la regular season al (15 vinte, 9 pari, 14 perse, gol 50-44) e Il tecnico (51) alterna e . . Miglior marcatore (16), e (6). CASERTANA – Ha chiuso la regular season al 4° posto del girone C con 65 punti (17 vinte, 14 pari, 7 perse, gol 51-38). Entrata ai playoff al 2° turno del girone, ha fatto 0-0 in casa col Cerignola passando per la miglior classifica. Il tecnico Vincenzo Cangelosi (60), dopo il 4-3-3 è passato 2 mesi fa al 4-2-3-1. Migliori marcatori Curcio (15), Montalto (12).

Precedenti

Nessuno.

Giudici di gara

Arbitro: Emanuele Frascaro (FI)

Assistenti: Franco Iacovacci (LT) – Giuseppe Lipari (BS)

4° ufficiale: Abdoulaye Diop (Treviglio)

VAR: Daniele Paterna (TE)

AVAR: Lorenzo Maggioni (LC)

Precedenti dell’arbitro

Sono 2: JUV-Mantova 2-2, CAS-Crotone 1-1. Il sig. Frascaro, al 5° anno in serie C, ha diretto 55 gare di categoria.