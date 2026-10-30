Italia-Canada, Battocchi: “Relazione fortissima e opportunità di business crescenti”





TORONTO (ITALPRESS) – “Abbiamo una enorme rappresentanza della business community canadese e un’importante delegazione dall’Italia. Oggi Italia e Canada vivono un momento speciale, una relazione fortissima anche a livello politico-istituzionale, che poi si traduce in opportunità di business crescenti”. Lo ha detto Mauro Battocchi, Direttore Generale per la Promozione della Crescita e dell’Export al Ministero degli Affari Esteri, a margine del Forum imprenditoriale Italia-Canada a Toronto, organizzato da Agenzia ICE e dal MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Canadian Chamber of Commerce.

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