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Tg News – 30/10/2026

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Ott 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Via libera dal Governo alla manovra da 26 miliardi
– Bce lascia i tassi invariati, da febbraio 2027 nuovo presidente
– In 10 anni individuati dai carabinieri 137 mila lavoratori irregolari
– Pmi, un voucher per la trasformazione digitale
abr/azn

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