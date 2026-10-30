Tg News – 30/10/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Via libera dal Governo alla manovra da 26 miliardi
– Bce lascia i tassi invariati, da febbraio 2027 nuovo presidente
– In 10 anni individuati dai carabinieri 137 mila lavoratori irregolari
– Pmi, un voucher per la trasformazione digitale
abr/azn
– Via libera dal Governo alla manovra da 26 miliardi
– Bce lascia i tassi invariati, da febbraio 2027 nuovo presidente
– In 10 anni individuati dai carabinieri 137 mila lavoratori irregolari
– Pmi, un voucher per la trasformazione digitale
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