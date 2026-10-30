Sciopero generale, a Firenze manifestanti in piazza contro guerra e carovita





FIRENZE (ITALPRESS) – E’partito da piazza Bambine e Bambini di Beslan a Firenze il corteo organizzato dal sindaco Usb, con il sostegno di altre sigle sindacali, Adl, Cobas, Clap, Confederazione Cobas e Sial Cobas, legato allo sciopero generale indetto per oggi. Al fianco delle sigle sindacali anche il mondo scolastico con in prima linea il Collettivo d’ateneo, il Cau, ed il Collettivo di sinistra, con moltissime adesioni nelle ultime ore anche di collettivi di licei di Firenze. Ad inizio corteo un lungo striscione con su scritto: ”Contro guerra e carovita blocchiamo tutto”.

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