IOLAVORO 2024 ad Alessandria: grande partecipazione per i 2.400 posti di lavoro

Giovedì 29 febbraio ad Alessandria hanno partecipato 1.950 persone, di cui 770 studenti . Sono stati offerti oltre 2.400 posti di lavoro da 80 aziende , con la presenza di una trentina tra agenzie per il lavoro e istituti ed enti di formazione.

La giornata

Sono state molte e varie le occasioni per il pubblico di incontri, laboratori, approfondimenti, dibattiti sul mercato del lavoro locale e sulle opportunità offerte dal territorio, in particolare i servizi messi a disposizione dalla Direzione Lavoro di Regione Piemonte e dal suo ente strumentale, Agenzia Piemonte Lavoro con i suoi Centri per l’impiego territoriali.

Ffra questi, per esempio, orientamento, certificazione delle competenze, sistema delle Academy, contratto di apprendistato, così come anche il collocamento mirato per le persone con disabilità, la consulenza nella ricerca attiva di lavoro e il supporto nella redazione del curriculum.

Il commento

Così l’assessore regionale al Lavoro e Formazione Elena Chiorino sull’evento: “Io Lavoro è il racconto di un territorio e delle sue opportunità. Anche ad Alessandria, distretto d’eccellenza dell’oreficeria , abbiamo fatto incontrare domanda e offerta, presentando i percorsi dedicati alla formazione di alto livello per aiutare i giovani a raggiungere i loro obiettivi professionali . Rispondiamo così ai narratori menzogneri che raccontano di una nazione in declino e che i nostri giovani non possono avere futuro: le iniziative messe in campo in questi ultimi anni per essere vicini a imprese e cittadini, per chi è in cerca di occupazione e chi ha difficoltà a trovare figure che siano adatte alle esigenze della propria azienda , sono ciò di cui l’Italia ha bisogno per essere competitiva sui mercati domestici e internazionali. Questo è l’orgoglio del Made in Italy che ci distingue a livello mondiale ”.

Prossimi appuntamenti

6 marzo 2024 , Alba, Palazzo mostre e congressi “Giacomo Morra”, piazza Medford

Palazzo mostre e congressi “Giacomo Morra”, piazza Medford 27 marzo 2024 , Pinerolo (sede in via di definizione)

Info