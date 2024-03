Il cibo vero ‘Made in Italy’ protagonista alla scuola alberghiera di Acqui Terme per i futuri chef

Ortofrutta, farine, latticini, carne, salumi, olio extravergine, vini autoctoni che partono dai campi della nostra provincia e diventano argomento di studio e discussione nelle aule dell’Istituto innescando, di fatto, un rapporto virtuoso tra territorio, agricoltura e istituzione scolastica, rapporto che consente di valorizzare le produzioni locali , con ricadute positive non solo per il sistema agricolo, ma anche per quello turistico e per l’ambiente.

​ Le parole