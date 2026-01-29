Industria: a luglio i ricavi salgono dell’1,7%





ROMA (ITALPRESS) – A luglio il fatturato dell’industria italiana cresce dell’1,7% su giugno in valore e dello 0,6% in volume, come rileva l’Istat. A spingere è soprattutto l’estero, dove salgono sia gli importi sia le quantità, mentre sul mercato interno i volumi venduti cedono leggermente. Più contenuto l’andamento dei servizi: flette il commercio all’ingrosso, mentre gli altri settori si espandono. Su base annua i ricavi dell’industria segnano quasi il 5% in valore, ma le quantità calano; a sostenere i valori è l’energia, con un balzo oltre il 26%. Tra i comparti principali si distinguono i beni strumentali, mentre quelli di consumo e intermedi avanzano più modestamente. Sul fronte dei servizi, il confronto annuo vede ricavi in crescita e volumi sostanzialmente stabili. Lo stesso schema, infine, nel trimestre maggio-luglio: importi in salita, quantità in discesa.

sat/azn