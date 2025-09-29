Martedì 30 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Ti insegnano che la verità è giusta, ma quando la dici tutti si offendono. (Dal web)
Santi del giorno
San Girolamo (Sacerdote e Dottore della Chiesa, protegge dotti, studenti, archeologi, librai, pellegrini, bibliotecari, traduttori), Santa Sofia (Vergine e Martire), Sant’Amato di Nusco (Vescovo), Sant’Onorio di Canterbury (Vescovo), Sant’Antonino di Piacenza.
Accadde oggi
- 1948 primo fumetto di ‘Tex’. Pistolero infallibile, stimato dagli indiani, in lotta contro l’ingiustizia: è Tex Willer, fumetto di Bonelli e Galleppini. Per gli indiani Navajos è ‘Aquila della notte’, il suo cavallo si chiama Dinamite. L’amico inseparabile è Kit Carson, il suo cuore batte solo per la moglie Lilyth. ‘Tex’ è il più longevo fumetto mondiale con ‘Superman’ e ‘Batman’.
- 1960 debutto TV dei ‘Flintstones’. Uomini dell’età della pietra alle prese con macchine originali sono i simpatici protagonisti del cartoon di ‘Hanna & Barbera’, noto in Italia come ‘Gli Antenati’. Protagonista è Fred che al grido ‘Yabba-dabba-doo!’ coinvolge l’amico Barney Rubble nelle sue divertenti avventure, con le mogli Wilma e Betty pronte a consolarli.
Nati famosi
- Truman Capote (1924-1984), Usa, scrittore e giornalista. Nato a New Orleans (Louisiana), Truman Streckfus Persons prese lo pseudonimo dal cognome del patrigno per dispetto alla madre. Frequentatore di salotti mondani, col racconto ‘Miriam’ divenne ‘intellettuale dandy’. I suoi ‘Colazione da Tiffany’ (’58) e ‘A sangue freddo’ (’66) divennero film. In un’intervista disse: “Sono alcolizzato, tossicomane, omosessuale. Un genio”. Morì consumato dai vizi.
- Renato Zero (1950), Italia, cantautore. Nato a Roma, Renato Fiacchini è un istrione con più di 500 canzoni scritte per sé e per altri. Ha venduto oltre 45 milioni di dischi. Grandi successi ‘Mi vendo’ (’77), ‘Triangolo’ (’78), ‘I migliori anni della nostra vita’ (’95), ‘Il carrozzone’ (’79), ‘Cercami’ (’98). Definito ‘Re dei Sorcini’ per via del nome dato ai suoi fans, ha un figlio: Roberto Anselmi Fiacchini (’73), orfano, suo ‘bodyguard’, adottato nel ’03, che lo ha reso nonno di Ada e Virginia.
- Ettore Messina (1959), Italia, allenatore di basket. Nato a Catania, è tra i più vincenti in Europa, fra Italia e Russia: 13 scudetti, 13 Coppe nazionali, 8 Coppe europee (4 Eurolega), 1 Argento Europeo (Italia). Assistente di Gregg Popovich ai San Antonio Spurs in NBA, fu di nuovo in Nazionale (’15-’17) e ora allena l’Olimpia Milano con cui ha vinto lo scudetto.
- Giorgio Panariello (1960), Italia, attore e comico. Fiorentino doc, è uno degli showmen più amati della TV. Iniziò in radio con Carlo Conti (imitava Renato Zero), poi approdò in RAI e fece programmi importanti. Nel ‘06 fu direttore artistico e presentatore di Sanremo, con Ilary Blasi e Victoria Cabello. Attivo anche a teatro, ha vinto 3 Oscar TV e 1 Telegatto.
- Monica Bellucci (1964), Italia, attrice e modella. Nata a Città di Castello (PG), molto bella, è agnostica nonostante l’educazione cattolica. Parla bene 5 lingue europee e ha recitato in aramaico, iraniano, serbo, latino. Protagonista di calendari sexy, sfilò per le griffes più importanti. Protagonista di ‘Matrix Reloaded’, ‘Matrix Revolutions’, ‘La Passione di Cristo’, ‘Baarìa’, ‘Le meraviglie’, ‘007 Spectre’, ‘On the Milky Road’, vinse David, World Actress e Nastro d’argento. Nel privato sposò (’99-’13) Vincent Cassel, con cui ha le figlie Deva (’04) e Léonie (’10).
- Martina Hingis (1980), Svizzera, ex-tennista. Nata a Kosice (Slovacchia), naturalizzata svizzera, vinse 25 Slam (5 singolo, 13 doppio femminile, 7 doppio misto) e fu la più giovane n. 1 al mondo (209 settimane).