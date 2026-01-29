Economia IN EVIDENZA Video

Energia, Meloni: “Ringrazio chi fa uno sforzo a favore di famiglie e imprese”

Di

Set 29, 2026
PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – “Mi corre l’obbligo di segnalare che quello che il governo ha fatto è un appello agli attori economici, affinché diano una mano a imprese e famiglie. Sono stata molto contenta dell’adesione all’iniziativa sul carburante, prima di Eni, poi di Ip e Q8. Oggi vedo che si allarga il tema anche alle bollette, anche qui spero che gli attori economici rispondano all’appello a dare una mano. Sono soddisfatta, ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con Andrej Babis, primo ministro della Repubblica Ceca, a Praga, rispondendo a una domanda sugli annunci di oggi di Eni ed Enel sugli sconti in bolletta.sat/mca3 (fonte video: Palazzo Chigi)

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Alessandria ricorda San Francesco d’Assisi nell’8° centenario della morte, sabato e domenica

Set 30, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 30 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 29, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Vicanda Regeni, Meloni: “Dubito che chiudere i canali con l’Egitto avvicini la giustizia”

Set 29, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Alessandria ricorda San Francesco d’Assisi nell’8° centenario della morte, sabato e domenica

Set 30, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 30 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 29, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Vicanda Regeni, Meloni: “Dubito che chiudere i canali con l’Egitto avvicini la giustizia”

Set 29, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Energia, Meloni: “Ringrazio chi fa uno sforzo a favore di famiglie e imprese”

Set 29, 2026