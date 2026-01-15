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Ceuta: l’Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna

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Set 15, 2026

ROMA (ITALPRESS) – E’ di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, decisa questa mattina, dal ministro dell’Interno Matteo Piantedos, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell’Unione. Lo rende noto il Viminale, secondo cui il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, riunitosi in mattinata. “Permangono infatti elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche”.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

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