Il premier Rama: “Fra Italia e Albania storia di umanità e di vicinanza”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Quando ho detto che l’Italia è l’alter-ego europeo dell’Albania, intendevo dire quello che è sacrosanto: una lunghissima storia che è stata sempre piena di episodi importantissimi, di umanità, di vicinanza, di alleanza e che deve continuare”. Lo ha dichiarato il premier dell’Albania, Edi Rama, a margine della cerimonia di inaugurazione del Consolato Onorario della Repubblica dell’Albania a Napoli. Rama ha poi risposto alla domanda su cosa frena l’ingresso dell’Albania nell’UE: “Io sono come i napoletani, sempre fiducioso e mai pessimista”.

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