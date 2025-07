Il turismo culturale consolida la ripresa

ROMA (ITALPRESS) – Il turismo culturale traina e consolida la ripresa del settore, superando in molti casi i livelli pre-pandemici. È quanto emerge dal Rapporto Annuale Federculture. I dati aggiornati al 2024 evidenziano il trend positivo. Crescono i visitatori di musei e mostre, di siti archeologici e monumenti, il 10% in più sul 2019. I musei statali hanno registrato 60 milioni di visitatori, per un valore di introiti lordi pari a 382 milioni. Si tratta di valori mai registrati i n precedenza e superiori, non solo rispetto a quelli del 2023, ma anche se confrontati con gli ottimi numeri del 2019. Tra i siti statali a fare la parte del leone sono i musei autonomi che nel 2024 hanno accolto 44 milioni di visitatori e realizzato 316 milioni di introiti lordi. Nella classifica colpisce il dato del Colosseo che è storicamente il sito più visitato d’Italia e che nel 2024 vede aumentare i propri visitatori del 20% sul 2023 e del 93% rispetto al 2019. La cultura si conferma il principale motore della domanda turistica tanto che nel 2024, i comuni a vocazione culturale toccano il 63% delle presenze, con un’incidenza pari al 57% del totale della componente turistica straniera, che sceglie l’Italia proprio per la ricchezza dei luoghi e l’unicità dell’offerta.

sat/azn