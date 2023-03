Pubblichiamo un intervento del sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante (PD) , che ieri sera sul proprio profilo Facebook ha ringraziato il parlamentare alessandrino Molinari (Lega) per aver richiesto al governo maggiori risorse per gli enti locali, notizia riportata dall’Ansa.

Il testo FB

“Ringrazio l’on. Riccardo Molinari per aver sollecitato il Governo.

Attendiamo la Presidente Giorgia Meloni, auspichiamo atti concreti per sanare una palese ingiustizia: la disparità di trattamento tra i Comuni Capoluogo di aree metropolitane e quelli Capoluogo di Provincia”.

Meloni, pronti a valutare altre risorse per i COMUNI Interventi devono essere compatibili con finanze pubbliche (ANSA) – ROMA, 15 MAR – “Il governo è pienamente consapevole della situazione particolarmente difficoltosa in cui si trovano i COMUNI italiani, particolarmente nel momento in cui sono impegnati nell’attuazione del Pnrr. Il governo ha presente le criticità di carattere finanziario a cui le amministrazioni vanno incontro. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie e restando in linea con il quadro di finanza pubblica siamo disponibili e pronti a valutare ulteriori interventi, ulteriori risorse che possano essere destinate agli enti locali. In quest’ottica la determinazione dell’entità degli interventi nei prossimi mesi va valutata all’esito della programmazione”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera rispondendo all’interrogazione del capogruppo della Lega Riccardo Molinari, su iniziative volte a destinare maggiori risorse agli enti locali per assicurare la realizzazione delle opere del Pnrr”.