Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo il tempo che farà nei prossimi giorni.

Venerdì 17 marzo: giornata che sarà prevalentemente soleggiata con qualche velatura di passaggio, addensamenti più compatti lungo i rilievi alpini, ma senza precipitazioni. Ventilazione sud occidentale sulle Alpi, in genere di debole intensità, raffiche moderate nel pomeriggio, deboli orientali altrove. Temperature generalmente stazionarie, minime che saranno ancora piuttosto fresche con deboli brinate specie nella vallate alpine e localmente in pianura, massime comprese tra i 15/16º.

Sabato 18 marzo: cielo parzialmente nuvoloso, con nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio, in prevalenza coperto in serata. Precipitazioni assenti, locali pioviggini lungo i rilievi alpini di confine, ventilazione moderata sud occidentale sulle Alpi, deboli e in rotazione da sud sull’Appennino, variabili ma in prevalenza deboli in pianura. Temperature in generale aumento.

Domenica 19 marzo: cielo nuvoloso, ma con tendenza a maggiori schiarite nel corso della giornata, precipitazioni deboli a carattere sparso, specie sulle pianure meridionali, più asciutto altrove. Ventilazione moderata sud occidentale sulle Alpi, in attenuazione in serata, deboli variabili e in prevalenza orientali sulle pianure. Temperature che vedranno in generale calo le massime, stazionarie o in lieve aumento le minime.

Prossima settimana: per quanto riguarda il prosieguo, non ci sono grosse novità. Tempo che continuerà ad essere in prevalenza soleggiato e asciutto. Si conferma quindi il trend terribilmente secco per la nostra regione, salvo veloci peggioramenti come quello passato.

Manuel Atzori