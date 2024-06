Il contributo del Piemonte all’economia sostenibile: 1,9 miliardi di euro di vendite on line

La ‘second hand’ (seconda mano) è un comportamento sempre più consolidato nelle abitudini di consumo degli italiani, che la praticano con orgoglio e consapevolezza in quanto scelta sostenibile e di circolarità, oltre che di tendenza. L’Osservatorio Second Hand Economy condotto da BVA Doxa per Subito, giunto alla sua 10^ edizione, mostra attraverso i risultati dell’indagine 2023 il passaggio della compravendita di usato da comportamento minoritario e funzionale a vero e proprio trend consolidato.

Tra le regioni più virtuose ritroviamo il Piemonte che conferma la crescita di questo trend con la maggioranza di second hand lovers; esattamente il 51% di chi ha risosto al sondaggio pratica abitualmente il commercio di seconda mano e ha generato, nel 2023, un volume d’affari di 1,9 miliardi di euro (rispetto ai 26 miliardi di euro a livello nazionale) che fa del Piemonte la sesta regione d’Italia nel settore.

I dati

La compravendita di prodotti usati in Piemonte ha generato nel 2023 un volume d’affari pari a 1,9 miliardi di euro

Circa il 64% del valore economico complessivo è generato da acquisti e vendite online

Tra le motivazioni che hanno spinto i piemontesi ad acquistare second hand spiccano il voler contribuire ad un’ economia sostenibile, il risparmio e ridurre gli sprechi

In Piemonte il guadagno medio per chi ha venduto è stato di 909 euro

Le categorie più acquistate e vendute in regione sono Casa & Persona, Sports & Hobby ed Elettronica