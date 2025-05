Mattarella “Le accademie contribuiscono al futuro del nostro Paese”

TORINO (ITALPRESS) – “Nella modernizzazione di tanti settori del nostro Paese, le accademie hanno svolto un ruolo decisivo nell’agricoltura, con un contributo forte e costante. Le accademie non solo conservano le reliquie preziose del passato, conservando la storia della nostra cultura, dei suoi progressi e della sua crescita, ma sono anche luoghi vivi di ricerca, studio, applicazione, suggerimento per il futuro delle società. Questo fa delle accademie un punto nevralgico per il contributo decisivo alla vita del nostro Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’inaugurazione del 240mo anno accademico dell’Accademia di Agricoltura di Torino, durante la sua visita alla Reggia della Venaria Reale. “Le accademie non sono luoghi che guardano al passato ma al futuro, mantenendo il prezioso ricordo dell’insegnamento. Le accademie faranno la loro parte, contribuendo al futuro del nostro Paese”, ha aggiunto.

sat/mca1

(Fonte video: Quirinale)