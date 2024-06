PROVVEDIMENTI VIABILI

Lavori di asfaltatura – Via San Giovanni Bosco e via Pietro Micca

Da domenica 16 giugno a sabato 6 luglio, dalle ore 8 alle ore 20, sarà vietata la sosta con rimozione forzata in ambo i lati di via Pietro Micca limitatamente al tratto interessato dai lavori stradali, che si svolgeranno a partire dall’intersezione con via San Giovanni Bosco sino a via De Gasperi.

Contemporaneamente sarà previsto il restringimento della carreggiata, con l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico.

Inoltre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dal lato dello spartitraffico, con il restringimento della carreggiata in via San Giovanni Bosco semicarreggiata ovest, nel tratto compreso tra il civico 39 e Pietro Micca.