Economia IN EVIDENZA

Il Cipess approva il piano previsionale dei fabbisogni finanziari

Di

Dic 23, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il Cipess ha approvato il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l’anno 2026 e proiezioni fino al 2028 e il Piano strategico annuale del Fondo (cosiddetto Fondo 295) di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (Simest). Il Piano strategico annuale per il 2026 indica un’operatività per un volume di circa 20,5 miliardi. I settori maggiormente interessati sono il crocieristico, la difesa e le infrastrutture. Approvato inoltre il Piano annuale di attività e del Sistema dei limiti di rischio (Raf) per l’anno 2026 in materia di sostegno finanziario pubblico all’esportazione (Sace). Il Piano stima una domanda massima di copertura assicurativa pari a 74 miliardi, di cui 54 miliardi destinati alle attività di credito all’esportazione e 20 miliardi per attività di rilievo strategico e la cosiddetta push strategy. Sulla base dei dati forniti da Sace, gli effetti sull’economia nazionale sono stimati in un impatto sul Pil di circa 51 miliardi, sul valore della produzione di circa 150 miliardi e un totale di addetti preservati di circa 650.000. Il Comitato ha infine udito la seguente informativa che non comporta adozione di delibera: “Sostegno finanziario pubblico all’esportazione. Informativa sull’aggiornamento del Piano di attività per l’anno 2025, approvato dal Cipess con delibera n. 94 del 19 dicembre 2024”.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Senato: via libera alla manovra da 22 miliardi

Dic 23, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Il governatore Cirio: “Lavoreremo per un 2026 in cui il Piemonte rimanga centrale”

Dic 23, 2025
Economia IN EVIDENZA

Ferrero Commerciale Italia, fatturato in crescita a 1,8 miliardi di euro

Dic 23, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Spara a ciclisti per strada nel Veronese, dietro il gesto avversione verso le bici

Dic 23, 2025
TOP NEWS

Ferrieri (ANGI) “I giovani innovatori tracciano la roadmap per Italia del futuro”

Dic 23, 2025
TOP NEWS

Solare termico, la Cina punta a raggiungere i 15 GW entro il 2030

Dic 23, 2025
Economia IN EVIDENZA

Il Cipess approva il piano previsionale dei fabbisogni finanziari

Dic 23, 2025