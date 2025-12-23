Economia IN EVIDENZA Video

Senato: via libera alla manovra da 22 miliardi

Dic 23, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Senato alla quarta manovra economica del governo Meloni, che vale circa 22 miliardi di euro. Una legge di bilancio che secondo il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti “conferma una traiettoria positiva per il Paese e per gli italiani”. Gran parte delle risorse è destinata al taglio dell’Irpef per i redditi medi fino a 50.000 euro lordi, con l’aliquota che scende dal 35 al 33%. Per le imprese l’esecutivo ha stanziato 3,5 miliardi tra Transizione e Zona Economica Speciale, ampliando tra l’altro la possibilità di ricorrere all’iper-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali. Sale a 91.500 euro la soglia di esenzione prima casa ai fini Isee, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Per gli affitti brevi resta la cedolare secca al 21% con una sola abitazione, sale al 26% sulla seconda. Sul fronte delle pensioni, l’adeguamento all’aspettativa di vita non scompare ma diventa più graduale: un mese nel 2027, due mesi nel 2028. Dal 1° luglio 2026 scatta il silenzio-assenso sulla previdenza complementare per i nuovi assunti nel settore privato, con possibilità di rinuncia entro 60 giorni.
