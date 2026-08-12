Economia IN EVIDENZA Science & Technology Video

Idrogeno rinnovabile, incentivi per 400 milioni all’anno

Di

Ago 12, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via al nuovo meccanismo nazionale di sostegno alla produzione di idrogeno rinnovabile e bioidrogeno, mettendo a disposizione fino a 400 milioni di euro l’anno. La misura punta a rafforzare la filiera italiana e ad accelerare la decarbonizzazione dell’industria e dei trasporti pesanti, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di neutralità climatica al 2050. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin spiega che l’obiettivo è creare condizioni favorevoli per nuovi investimenti industriali, rafforzando sicurezza energetica e competitività. Gli incentivi riguarderanno sia l’idrogeno verde prodotto attraverso elettrolisi, sia il bioidrogeno ottenuto da biomasse, biogas o biometano. L’accesso avverrà tramite procedure pubbliche competitive, con gare almeno semestrali dal 2026 al 2029. Le graduatorie premieranno i progetti che offriranno il maggiore ribasso rispetto al prezzo massimo fissato a base d’asta, privilegiando quindi le iniziative capaci di produrre idrogeno al minor costo.gsl

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Acqua da bere al bar: a luglio i Nas hanno accertato 256 violazioni

Ago 13, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Motori

Il Ferrari Club di Alessandria in Puglia per un incontro con Antonio Giovinazzi

Ago 13, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 13 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 12, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Acqua da bere al bar: a luglio i Nas hanno accertato 256 violazioni

Ago 13, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Motori

Il Ferrari Club di Alessandria in Puglia per un incontro con Antonio Giovinazzi

Ago 13, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Supercoppa Europea: il PSG vince la 2^ di fila, Aston Villa battuto 2-1

Ago 13, 2026
Sport

Europei di atletica: martello d’argento per Sara Fantini, 74.35 metri

Ago 13, 2026