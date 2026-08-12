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A luglio rallenta l’inflazione

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Ago 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Lieve rallentamento per l’inflazione a luglio. Secondo i dati definitivi dell’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,3% su base mensile e del 2,9% su base annua. A giugno l’aumento tendenziale era stato del 3%. Il lieve rallentamento dell’inflazione riflette la dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati e dei servizi vari. In accelerazione sono, invece, i prezzi degli energetici regolamentati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile a +1,6%, mentre quella al netto dei soli beni energetici rallenta dall’1,9 all’1,8%. I prezzi dei beni rallentano, mentre la dinamica di quelli dei servizi è in lieve accelerazione. I prezzi dei beni che compongono il “carrello della spesa” aumentano dell’1% su base annua.

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