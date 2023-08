Dalle banche in arrivo 247 milioni per ammodernamento e sicurezza della A32

Nuove risorse per complessivi 247 milioni da destinare all’ammodernamento e sicurezza dell’A32, l’autostrada che collega il Nord-Ovest dell’Italia alla Francia attraverso il traforo del Frejus (T4). Questo è il risultato dell’accordo fra la Banca europea per gli investimenti (BEI), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), UniCredit SACE e la Società Italiana per il Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A (SITAF). L’autostrada A32 è una delle principali arterie autostradali europee ed è parte integrante del Corridoio Mediterraneo della Rete Transeuropea di Trasporto (TEN-T) .

Gli interventi e le cifre

La Banca europea per gli investimenti ha sottoscritto con la Società Italiana per il Traforo Autostradale del Fréjus un prestito diretto da circa 105 milioni.

ha sottoscritto con la Società Italiana per il Traforo Autostradale del Fréjus un Da Cassa depositi e prestiti e UniCredit arriva un finanziamento su base project finance, da 92 milioni e 50 milioni rispettivamente , mediante funding della BEI.

arriva un finanziamento su base project finance, da , mediante della BEI. SACE fornirà garanzie per circa 120 milioni , di cui circa 80 milioni a copertura del finanziamento di BEI e 40 milioni a copertura di CDP .

, di cui circa a copertura del finanziamento di e a copertura di . CDP e UniCredit sono inoltre intervenute in qualità di “Structuring and Coordinating Advisor” nella strutturazione complessiva del finanziamento su base project finance.

sono inoltre intervenute in qualità di nella strutturazione complessiva del finanziamento su base project finance. L’operazione contribuirà ad aumentare i livelli di sicurezza stradale oltre che all’ adeguamento strutturale e antisismico di ponti e viadotti , rendendo l’infrastruttura più resiliente contro futuri eventi climatici