Grandi Bandi, arrivano 2 ottime opportunità

FONDO OTTO PER MILLE DELLA CHIESA VALDESE

BANDO “STAI” SVILUPPO TERRITORIALE AREE INTERNE

Il Bando interessa l’intero territorio nazionale, con esclusivo riguardo alle “Aree Interne”, definite come quelle aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità), spesso di piccole dimensioni, che in molti casi sono in grado di garantire ai residenti soltanto una limitata accessibilità ai servizi essenziali.

Il Bando si articola in tre fasi:

Nella Fase 1 gli organismi associativi potranno presentare un’idea progettuale e, qualora ritenuto utile, richiedere un contributo volto a finanziare una consulenza esterna che li supporti nei necessari approfondimenti e nell’analisi di fattibilità.

gli organismi associativi potranno presentare un’idea progettuale e, qualora ritenuto utile, richiedere un contributo volto a finanziare una consulenza esterna che li supporti nei necessari approfondimenti e nell’analisi di fattibilità. Nella Fase 2 gli organismi associativi selezionati potranno realizzare, con l’eventuale supporto di un consulente, l’analisi di fattibilità e la stesura di un Progetto comprensivo della relativa richiesta di finanziamento.

gli organismi associativi selezionati potranno realizzare, con l’eventuale supporto di un consulente, l’analisi di fattibilità e la stesura di un Progetto comprensivo della relativa richiesta di finanziamento. Nella Fase 3 gli organismi associativi il cui Progetto venga selezionato, potranno procedere alla realizzazione dello stesso.

Sono ammissibili i progetti che innescano, supportano o rafforzano lo sviluppo territoriale delle Aree interne, attraverso la creazione di: servizi necessari al territorio; opportunità di crescita economica; opportunità di crescita culturale; nuove opportunità lavorative o azioni che facilitino l’incremento dell’occupazione; valorizzazione del territorio, anche per una maggiore attrattività.

REGIONE PIEMONTE, PR FESR 2021-2027 – BANDO SWIch

per il sostegno alle attività di RSI e alla valorizzazione economica dell’innovazione

La misura intende supportare le attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese e dell’ecosistema della ricerca piemontese e la transizione dei relativi risultati alle fasi di avvio industriale e/o commerciale.

La Misura si articola su 2 Linee di intervento:

Linea 1 – Supporto alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (“R&D challenges”);

Supporto alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (“R&D challenges”); Linea 2 – Supporto alle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione in fase avanzata configuranti un piano definito di valorizzazione industriale/commerciale dei risultati (“Production & Market challenges” – “P&M challenges”).