Grandi Bandi: programma Europa creativa 2021/2027 per i filoni ‘Baby Room’ e ‘Pet Hub’

Obiettivo del bando è favorire l’implementazione di esperienze virtuose di welfare aziendale di secondo livello, da parte di aziende private, in risposta alla domanda di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sviluppare e/o ottimizzare i servizi per il benessere delle persone lavoratrici delle aziende beneficiarie, in particolare:

Favorire la conciliazione vita-lavoro;

Migliorare il benessere lavorativo delle persone lavoratrici;

Sostenere la produttività aziendale;

Attrarre e trattenere all’interno delle aziende talenti qualificati.

Il budget

Ammonta a € 1.000.000. Il valore di ciascun progetto deve essere compreso tra un minimo di € 10.000 ed un massimo di € 50.000.

Le domande dovranno essere presentate dalle ore 9 del 20 novembre 2023 alle 12 del 10 gennaio 2024.