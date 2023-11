Regione Piemonte: al via il bando per l’assunzione di 226 infermieri. Ad Alessandria 34 posti

Azienda Zero, su indicazione dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, ha avviato giovedì 9 novembre le procedure di pubblicazione di un nuovo bando per l’assunzione di 226 infermieri a tempo indeterminato da assegnare alle Aziende sanitarie.

Questa la suddivisione dei posti previsti: 20 posti per l’ASL Città di Torino – 19 posti per l’ASL TO 3 – 19 posti per l’ASL TO4 -19 posti per l’ASL CN1 – 19 posti per l’ASL AL – 15 posti per l’ASL TO5 – 15 posti per l’A.O. Sante Croce e Carle di Cuneo – 15 posti per l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara – 15 posti per l’A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo AL – 10 posti per l’ASL AT – 10 posti per l’ASL VC – 10 posti per l’ASL BI – 10 posti per l’ASL CN2 – 6 posti per l’ASL NO – 6 posti per l’ASL VCO – 6 posti per l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – 6 posti per l’A.O. Ordine Mauriziano – 6 posti per l’A.O.U. S. Luigi Gonzaga di Orbassano.

Le parole

Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: “Dopo anni di immobilismo la macchina delle assunzioni in sanità è ripartita. Con la graduatoria appena chiusa da 545 posti e questo nuovo concorso per 226 infermieri, abbiamo quasi 771 nuove figure professionali pronte a entrare nel sistema sanitario pubblico. Un cambio di passo impresso da questa amministrazione. La nostra sanità è un’eccellenza e ha bisogno di personale per continuare ad esserlo”.

Ulteriori informazioni sul sito: https://www.aziendazero. piemonte.it/