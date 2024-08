Giacomo Rota, classe 1982, è stato nominato nuovo ‘Direttore Vendite Nazionali’ (domestic sales director) di Paglieri, azienda piemontese leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa.

Rota è approdato in Paglieri nel 2017, maturando una solida esperienza all’interno dell’azienda, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità e distinguendosi per la sua capacità di leadership e competenza strategica. Nel corso degli anni è passato dalla carica di National Account Manager a quella di GDO Manager, andando poi a strutturare il reparto di Customer Marketing.

Così l’azienda, per bocca del general manager Francesco Luiso: “Siamo felici di annunciare la nomina di Giacomo Rota come nuovo Domestic Sales Director di Paglieri: la sua profonda conoscenza del mercato, insieme alla capacità di innovare le strategie commerciali, saranno fondamentali per continuare a rafforzare la nostra area vendite”.

Così Giacomo Rota: “Sono onorato di contribuire alla crescita di un’azienda in costante evoluzione come Paglieri, simbolo dell’imprenditorialità italiana. Fortificare le partnership esistenti con i player della distribuzione sarà fondamentale per vincere le sfide che il mercato ci prospetta. Per questo motivo stiamo attuando piani di sviluppo molto ambiziosi per il futuro”.