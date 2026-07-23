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Geronimo La Russa: “Il noleggio sociale diventa realtà”

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Lug 23, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Finalmente diventa realtà il noleggio sociale, un progetto che parte da lontano ma che ora avrà le gambe per correre. Una risposta alle famiglie che hanno l’esigenza di cambiare la vettura, ma con un Isee limitato. Con questa mostra avranno la possibilità di avere un’auto più nuova, più sicura e meno inquinante”. Lo ha detto il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, a margine della presentazione “DPCM Automotive” dedicata al “Programma di noleggio a lungo termine sociale per autoveicoli a basse emissioni”, gestito in collaborazione dal ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’ACI.
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