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A Londra nuovo desk dell’Italpress con corner tv

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Lug 23, 2026


LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Dopo la recente apertura del suo studio televisivo a New York, nella sede di Piazza Italia a Times Square, l’agenzia di stampa Italpress prosegue il proprio percorso di espansione internazionale e inaugura un nuovo desk operativo a Londra, dotato di un corner TV con vista su Regent Street, nel cuore della capitale britannica. L’apertura della nuova sede è stata presentata nel corso di un evento organizzato insieme alla Camera di Commercio Italiana a Londra, con la quale Italpress ha siglato un accordo di partnership.

sat/gsl

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