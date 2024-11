GARBE acquisisce un terreno a Tortona per realizzare un nuovo polo logistico

Garbe Industrial Real Estate Italy (“Garbe”), leader nel settore immobiliare logistico e industriale, annuncia di aver completato l’acquisizione di un terreno di 265.000 mq a Tortona, in provincia di Alessandria, già completo dei permessi per l’avvio dei lavori. Sull’area sorgerà un complesso logistico di 102.000 mq in un unico blocco, dove sarà sviluppato uno dei più grandi immobili logistici lungo l’asse strategico che collega Genova e Milano.

L’investimento riguarda un’area fortemente strategica, scelta da Garbe con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di spazi logistici nel Nord Italia, con un progetto che sarà dotato di tutte le infrastrutture e innovazioni tecnologiche. Il nuovo immobile logistico di Tortona sarà sviluppato in uno dei nodi cruciali del trasporto merci a livello europeo, in prossimità dell’interporto di Genova.

Il general contractor selezionato è GSE Goldbeck, una delle principali aziende europee specializzate nel settore delle costruzioni di edifici logistici ed industriali, che ha già preso possesso dell’area. Il progetto, che prevede un piano di sviluppo della durata di 16 mesi, sarà certificato LEED Platinum, con l’obiettivo di puntare ai più elevati standard di qualità e sostenibilità costruttiva per quanto riguarda gli sviluppi immobiliari a ridotto impatto ambientale ed in linea con quanto già realizzato da GARBE in Italia, sia con Giovi Logistics Park situato a Silvano Pietra (Pavia) che con l’immobile in corso di realizzazione a Covo (Bergamo), entrambi certificati LEED Platinum.